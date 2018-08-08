EMTİA PİYASALARI – Çin'den gelen talebin azalmasıyla petrol fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ağustos (DHA) – ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların yeniden başlamasıyla doğan tedarik endişeleri etkisiyle petrol fiyatları dün görülen artış sonrası Çin’den gelen talebin azalmasıyla düştü.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.53 düşüşle varil başına 73.51 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 2.0 düşüşle 67.79 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları ise küresel gelişmeler etkisiyle hafif düştü.

Gümüş yüzde 0.05 düşüşle 15.36 dolardan, altın yüzde 0.13 düşüşle 1,216.7 dolardan, bakır yüzde 0.18 düşüşle 2.747 dolardan, platin yüzde 0.59 düşüşle 826.5 dolardan, paladyum yüzde 1.66 düşüşle 887.8 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 205 liraya, çeyrek altın 335 liraya, Cumhuriyet altını da 1,370 liraya döndü.