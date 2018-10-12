EMTİA PİYASALARI – Brent yükselişte, metallerde yön karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Ekim (DHA) – Küresel piyasalardaki düşüşten etkilenerek iki haftanın en düşük düzeyine gerileyen petrol fiyatları yüzde 1.0’in üstünde yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.21 artışla 81.23 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.18 artışla 71.81 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatları, küresel piyasalardaki güvenli liman arayışı etkisiyle arttıktan sonra Asya piyasalarındaki satışlarla karışık seyirde.

- gümüş, yüzde 0.01 düşüşle 14.605 dolardan,

- altın, yüzde .41 düşüşle, 1,222.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.56 artışla 2.816 dolardan,

- platin, yüzde 0.08 düşüşle 845.9 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.57 artışla 1,1081.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 233 liraya, çeyrek altın 381 liraya, Cumhuriyet altını da 1,576 liraya döndü.