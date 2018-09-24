EMTİA PİYASALARI – Brent varil başına 80 doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Eylül (DHA) – Brent ham petrolü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Pazar günkü toplantısında üretim artırmaması ve ABD’nin önümüzdeki haftalarda İran’a uygulayacağı yeni yaptırımlar etkisiyle, 2014 yılından bu yana en yüksek düzeyine, varil başına 80 doların üzerine çıktı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.85 artışla varil başına 80.65 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.24 artışla 72.02 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti 21 Eylül\'de sona eren haftada 0.53 dolar artışla ortalama 76.71 dolara yükseldi. OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 76.18 Dolar düzeyindeydi.

Altın fiyatları, Çin’in ABD ile ticaret görüşmelerini durdurmasıyla düştü.

- gümüş yüzde 0.03 düşüşle 14.355 dolardan,

- altın yüzde 0.22 artışla 1,204 dolardan,

- bakır yüzde 0.16 düşüşle 2.853 dolardan,

- platin yüzde 0.27 artışla 831.8 dolardan,

- paladyum yüzde 0.47 artışla 1,049.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 239 liraya, çeyrek altın 391 liraya, Cumhuriyet altını da 1,605 liraya döndü.