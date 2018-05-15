EMTİA PİYASALARI – Brent petrol fiyatı 78 doların üstünde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda son üç yılın en yüksek düzeyine çıkan petrol fiyatları, İran’a yönelik yaptırımlar ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı’nın (OPEC) ABD petrol arzına yönelik beklentiyi yukarı yönlü revize etmesiyle yüksek düzeyde tutunuyor.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü 78.22 dolara, ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı da 70.88 dolara çıktı.

Geçen hafta ortasında 93.416 ile dört ayın zirvesini gören dolar endeksi yeni haftanın ilk işlemlerinde günlük yüzde 0.04 artışla 92.71’e geriledi.

Doların güçlü duruşunu sürdürmesi metal fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler;

- Gümüş yüzde 0.99 düşüşle 16.48 dolardan,

- Altın yüzde 0.53 düşüşle 1,311.2 dolardan,

- Bakır yüzde 0.55 düşüşle 3.076 dolardan,

- Platin yüzde 0.57 düşüşle 909.7 dolardan,

- Paladyum yüzde 2.19 düşüşle 973.9 dolardan işlem gördü.