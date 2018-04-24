T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Brent petrol fiyatı 75 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Nisan (DHA) – Azalan petrol üretimi ve gelen güçlü talep petrol fiyatlarında artışa sebep oldu

24 Nisan 2018 12:46

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Nisan (DHA) – Azalan petrol üretimi ve gelen güçlü talep petrol fiyatlarında artışa sebep oldu.
Brent ham petrolünün varil fiyatı, ABD’nin sondaj çalışmalarını artırmasıyla, günlük yüzde 0.70 artarak 75.23 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.95 artarak 69.29 dolardan işlem gördü.
Dolar endeksi ABD merkez bankası yetkililerinin konuşmaları öncesinde yüzde 0.11 düşüşle 90.849 düzeyine yükseldi.
Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:
- bakır yüzde 0.47 artışla 3.125 dolardan,
- altın yüzde 0.41 artışla 1,329.4 dolardan,
- platin yüzde 0.18 artışla 924.1 dolardan,
- paladyum yüzde 0.11 artışla 980.65 dolardan,
- gümüş yüzde 0.62 artışla 16.69 dolardan işlem gördü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirNisan DHAAzalanBrentABDninABDDolarMetal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24