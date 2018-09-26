EMTİA PİYASALARI – Brent petrol dört yılın zirvesine çıktı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Eylül (DHA) – Brent ham petrolü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Pazar günkü toplantısında üretim artırmaması ve ABD’nin önümüzdeki haftalarda İran’a uygulayacağı yeni yaptırımlar etkisiyle, 2014 yılından bu yana en yüksek düzeyine, varil başına 82 doların üzerine çıktıktan sonra 81 dolar düzeyine döndü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.04 artışla varil başına 81.88 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.17 düşüşle 72.16 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti 21 Eylül\'de sona eren haftada 0.53 dolar artışla ortalama 76.71 dolara yükseldi. OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 76.18 Dolar düzeyindeydi.

Metal fiyatları, ticaret savaşı endişeleriyle, ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı öncesinde karışık seyrediyor.

- gümüş yüzde 0.19 artışla 14.52 dolardan,

- altın yüzde 0.06 artışla 1,205.8 dolardan,

- bakır yüzde 0.12 düşüşle 2.82 dolardan,

- platin yüzde 0.33 artışla 825.6 dolardan,

- paladyum yüzde 0.08 düşüşle 1,053 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 237 liraya, çeyrek altın 391 liraya, Cumhuriyet altını da 1,580 liraya döndü.