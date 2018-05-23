EMTİA PİYASALARI – Brent petrol 80 doların altına döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) – ABD’nin, İran ile nükleer anlaşmadan çıkmasıyla doğan endişelerin devam etmesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) kısıtlamaları kararını Haziran ayında gevşetme ihtimali ile petrol fiyatları 80 doların altına döndü.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.57 düşüşle varil başına 79.18 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.30 düşüşle 71.98 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise günlük yüzde 0.14 artışla 93.73 düzeyine çıktı.

ABD’nin Çin ile arasındaki ticaret savaşının askıya alındığını açıklamansının ardından, yatırımcıların riski yüksek varlıklara yönelmesiyle küresel piyasalarda altın fiyatları 2018 yılının en düşük düzeyinden yükselişe geçerken, içeride gram altının fiyatı 197 lirayı, çeyrek altın 315 lirayı, Cumhuriyet altını da 1,286 lirayı buldu.

Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu;

- Gümüş yüzde 0.27 düşüşle 16.53 dolardan,

- Altın yüzde 0.20 düşüşle 1,289.4 dolardan,

- Bakır yüzde 0.64 düşüşle 3.112 dolardan,

- Platin yüzde 0.46 düşüşle 904.6 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.30 düşüşle 983.8 dolardan işlem gördü.