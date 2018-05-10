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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Brent petrol 76 doların üstünde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda petrol fiyatları son üç yılın en yüksek düzeyine çıktı

10 Mayıs 2018 20:44

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda petrol fiyatları son üç yılın en yüksek düzeyine çıktı.
ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı 70.80 dolarda, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 76.73 dolara çıktı.
Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 4.0\'ünü karşılayan İran\'ın başlıca ihraç pazarları arasında Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore bulunuyor.
Doların güçlenme hızını kesmesi metal fiyatlarının artmasına sebep oldu. Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler;
- Gümüş yüzde 1.15 artışla 16.73 dolardan,
- Altın yüzde 0.48 artışla 1,319.3 dolardan,
- Bakır yüzde 1.39 artışla 3.1 dolardan,
- Platin yüzde 0.51 artışla 921.3 dolardan,
- Paladyum yüzde 1.22 artışla 982.4 dolardan işlem gördü.

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