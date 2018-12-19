EMTİA PİYASALARI – Brent petrol 55 dolardan yukarı döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Petrol fiyatları, ABD’nin ilk kez günlük sekiz milyon varil üretim yapmayı hedeflemesi ve Rusya’nın Aralık ayında günlük 11.42 milyon varil ürettiği iddiası etkisiyle, 55.89 dolara kadar geriledikten sonra hafif toparlandı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.75 artışla 56.68 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.52 artışla 46.48 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı öncesi yükselişe devam ediyor.

- gümüş, yüzde 0.37 artışla 14.755 dolardan,

- altın, yüzde 0.02 artışla 1,253.9 dolardan,

- bakır, yüzde 0.75 artışla 2.6845 dolardan,

- platin, yüzde 0.25 düşüşle 792.8 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.53 artışla 1,185.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 214 liraya, çeyrek altın 351 liraya, Cumhuriyet altını da 1,443 liraya döndü.