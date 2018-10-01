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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Brent ABD yaptırımları öncesi son dört yılın en yüksek düzeyine ulaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Ekim (DHA) – ABD’nin Kasım ayında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) en büyük üçüncü petrol üreticisi İran’a uygulamaya başlayacağı yeni yaptırımların etkisiyle yükselen Brent ham petrolü, son dört yılın en yüksek düze

01 Ekim 2018 13:23

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Ekim (DHA) – ABD’nin Kasım ayında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) en büyük üçüncü petrol üreticisi İran’a uygulamaya başlayacağı yeni yaptırımların etkisiyle yükselen Brent ham petrolü, son dört yılın en yüksek düzeyine ulaştı.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.30 artışla varil başına 82.98 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.18 artışla 72.39 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) 25 baz puanlık faiz artışı sonrası düşüşe geçti.
- gümüş yüzde 0.83 düşüşle 14.59 dolardan,
- altın yüzde 0.52 düşüşle 1,190 dolardan,
- bakır yüzde 0.46 düşüşle 2.792 dolardan,
- platin yüzde 0.83 düşüşle 815.6 dolardan,
- paladyum yüzde 1.52 düşüşle 1,056 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 377 liraya, Cumhuriyet altını da 1,550 liraya döndü.

 

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