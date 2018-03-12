EMTİA PİYASALARI – Borsalar ralli yaparken altın ve petrol düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Mart (DHA) – Altın fiyatları küresel piyasalardaki istihdam verisine bağlı ralliyle birlikte düşüşe geçti.

Yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın agresif bir faiz artırımı yapacağına dair endişelerinin yatışması sonucu spot altının ons fiyatı yüzde 0.60 düşerek 1,316.10 dolar düzeyine geriledi.

Dolar diğer para birimleri karşısında güçlenirken, altın, bakır, gümüş, platin ve palladyum fiyatları düştü. Dolar endeksi yüzde 0.09 artışla 90.176 düzeyine çıktı.

- Bakır yüzde 0.70 düşüşle 3.114 dolardan,

- gümüş yüzde 0.92’lik düşüşle 16.455 dolardan,

- platin yüzde 0.52 düşüşle 959.20 dolardan

- paladyum yüzde 0.41 düşüşle 982.85 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları ise, ABD’deki petrol üretiminin sondaj sayısındaki azalmaya rağmen artmasıyla birlikte düştü. Batı Teksas Petrolü yüzde 0.68 düşüşle 61.62 dolara, Brent Petrol ise yüzde 0.73 düşüşle 65.01 dolara geriledi.

Ahlatçı Yatırım’ın paylaştığı günlük Forex bülteninde petrol fiyatlarına ilişkin şu değerlendirme yapıldı:



“Geçtiğimiz hafta, ABD’de API ve EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stoklarında ve haftalık bazda ülkede petrol üretiminde yaşanan artışlar sonrasında ham petrolün fiyatlamalarda 59.93 seviyeleri civarına kadar gerilediği görülse de haftayı 62.12 seviyesinden tamamladığını gördük. ABD’de haftalık bazda sondaj kuyu sayısında yaşanan azalış ham petrol fiyatlamalarında toparlanmaları desteklediği görülüyor. Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 14 haftalık üssel hareketli ortalaması olan 61.11 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerde 62.40, 62.70 ve 63.15 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 60.90, 60.50 ve 60.00 destek seviyeleri izlenebilir.