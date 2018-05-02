EMTİA PİYASALARI – Altın son dört ayın en düşük düzeyine indikten sonra yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) – Altın fiyatları son dört ayın en düşük düzeyine indikten sonra yeniden yükselişe geçerken, altınla birlikte metal fiyatları da yükseldi.

Dolar endeksi günlük yüzde 0.11 düşüşle 92.345 düzeyine çekildi.;

Emtia fiyatlarında görülen günlük değişimler;

- Gümüş yüzde 1.41 artışla 16.355 dolardan,

- Altın yüzde 0.28 artışla 1,310.5 dolardan,

- Bakır yüzde 1.15 artışla 3.071 dolardan,

- Platin yüzde 0.49 artışla 898.6 dolardan,

- Paladyum yüzde 1.38 artışla 949.2 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları da İran yaptırımları endişesiyle yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı günlük yüzde 0.37 artışla 73.42 dolara, Batı Teksas ham petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.71 artışla 67.73 dolarda çıktı.