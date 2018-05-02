T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Altın son dört ayın en düşük düzeyine indikten sonra yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) – Altın fiyatları son dört ayın en düşük düzeyine indikten sonra yeniden yükselişe geçerken, altınla birlikte metal fiyatları da yükseldi

02 Mayıs 2018 15:08

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) – Altın fiyatları son dört ayın en düşük düzeyine indikten sonra yeniden yükselişe geçerken, altınla birlikte metal fiyatları da yükseldi.
Dolar endeksi günlük yüzde 0.11 düşüşle 92.345 düzeyine çekildi.;
Emtia fiyatlarında görülen günlük değişimler;
- Gümüş yüzde 1.41 artışla 16.355 dolardan,
- Altın yüzde 0.28 artışla 1,310.5 dolardan,
- Bakır yüzde 1.15 artışla 3.071 dolardan,
- Platin yüzde 0.49 artışla 898.6 dolardan,
- Paladyum yüzde 1.38 artışla 949.2 dolardan işlem gördü.
Petrol fiyatları da İran yaptırımları endişesiyle yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı günlük yüzde 0.37 artışla 73.42 dolara, Batı Teksas ham petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.71 artışla 67.73 dolarda çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirMayıs DHAAltınDolarGümüşBakırPlatinPaladyumPetrolBrentBatı Teksas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24