EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları yılın en düşük düzeyine indi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) – ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin\'in Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, altın fiyatları inişe geçti.

Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu;

- Gümüş yüzde 0.33 düşüşle 16.4 dolardan,

- Altın yüzde 0.58 düşüşle 1,283.8 dolardan,

- Bakır yüzde 1.39 artışla 3.106 dolardan,

- Platin yüzde 0.70 düşüşle 880.3 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.78 artışla 967.8 dolardan işlem gördü.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.43 düşüşle varil başına 78.17 dolar, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.01 artışla 71.29 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise günlük yüzde 0.12 artışla 93.84 düzeyine çıktı.