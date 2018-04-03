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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları düşmeye devam ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Nisan (DHA) – Emtia fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken altın ve gümüş fiyatları düştü

03 Nisan 2018 20:44

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Nisan (DHA) – Emtia fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken altın ve gümüş fiyatları düştü.
Dolar diğer para birimleri karşısında güçlenmesiyle palladyum ve bakır fiyatları yükselirken, platin, altın ve gümüş fiyatları düştü. Dolar endeksi günlük yüzde 0.21 düşüşle 90.238 düzeyine çıktı.
- paladyum yüzde 0.26 artışla 929.9 dolardan,
- bakır yüzde 0.05 artışla 3.051 dolardan işlem görürken,
- platin yüzde 1.29 düşüşle 924.4 dolardan,
- altın yüzde 0.70 düşüşle 1337.7 dolardan,
- gümüş yüzde 1.51 düşüşle 16.42 dolardan işlem gördü.
Petrol fiyatları ticaret savaşı endişesi ve kar realizasyonu etkisiyle yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı günlük yüzde 0.30 artarak 67.84 dolara, Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da günlük yüzde 0.38 artışla 63.25 dolara çıktı.

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