EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları dışarıda düşüyor, içeride çıkıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) – ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin\'in Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda altın fiyatları inişe geçerken, içeride gram altının fiyatı 189 lirayı, çeyrek altın 310 lirayı, Cumhuriyet altını da 1,262 lirayı buldu.

Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu;

- Gümüş yüzde 0.03 artışla 16.46 dolardan,

- Altın yüzde 0.30 düşüşle 1,287.5 dolardan,

- Bakır yüzde 0.88 artışla 3.0905 dolardan,

- Platin yüzde 0.12 düşüşle 885.4 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.99 artışla 969.7 dolardan işlem gördü.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.05 düşüşle varil başına 78.48 dolar, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.52 artışla 71.65 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise günlük yüzde 0.12 artışla 93.84 düzeyine çıktı.