EMTİA PİYASALARI – Altın, ABD istihdam verisi sonrası 1.316 dolara geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mart (DHA) – ABD istihdam verisi ve ticaret savaşı endişelerinin doları desteklemesiyle değerli metaller değer kaybetti.

Spot altın ABD’de Şubat ayında beklentilerin çok üzerinde bir istihdam artışı gerçekleşmesiyle önceki güne göre 1,313.34 dolara kadar geriledikten sonra, yüzde 0.39 düşüşle onsu 1,316.60 dolar oldu.

Gümüş de yüzde 0.42 düşüşle 16.43 dolara düştü.

Bakır, platin ve palladyum fiyatlarında ise artış gerçekleşti

Bakır yüzde 1.04 artışla 3.111 dolardan

platin yüzde 0.19 artışla 954.10 dolardan,

paladyum yüzde 1.12 artışla 976.45

dolardan işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşeceği beklentisiyle petrol fiyatları ise yükseldi. Batı Teksas Petrolü yüzde 1.33 artışla 60.92 dolara, Brent Petrol ise yüzde 1.49 artışla 64.56 dolara çıktı.