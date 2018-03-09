T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Altın, ABD istihdam verisi sonrası 1.316 dolara geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mart (DHA) – ABD istihdam verisi ve ticaret savaşı endişelerinin doları desteklemesiyle değerli metaller değer kaybetti

09 Mart 2018 20:50

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mart (DHA) – ABD istihdam verisi ve ticaret savaşı endişelerinin doları desteklemesiyle değerli metaller değer kaybetti.
Spot altın ABD’de Şubat ayında beklentilerin çok üzerinde bir istihdam artışı gerçekleşmesiyle önceki güne göre 1,313.34 dolara kadar geriledikten sonra, yüzde 0.39 düşüşle onsu 1,316.60 dolar oldu.
Gümüş de yüzde 0.42 düşüşle 16.43 dolara düştü.  
Bakır, platin ve palladyum fiyatlarında ise artış gerçekleşti

  • Bakır yüzde 1.04 artışla 3.111 dolardan
  • platin yüzde 0.19 artışla 954.10 dolardan,
  • paladyum yüzde 1.12 artışla 976.45

dolardan işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşeceği beklentisiyle petrol fiyatları ise yükseldi. Batı Teksas Petrolü yüzde 1.33 artışla 60.92 dolara, Brent Petrol ise yüzde 1.49 artışla 64.56 dolara çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıMart DHAABDSpotABDdeGümüşABD Başkanı Donald Trumpın Kuzey KoreKim Jong UnBatı Teksas PetrolüBrent Petrol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24