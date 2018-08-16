EMTİA PİYASALARI – ABD-Çin ticaret görüşmeleri etkisiyle petrol fiyatları yükselişte

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ağustos (DHA) –Petrol fiyatları, ABD ve Çin’in ticaret görüşmeleri için yeniden harekete geçmesiyle arttı.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.52 artışla varil başına 71.13 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.29 artışla 65.20 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise doların yeniden güçlenmesiyle arttı

Gümüş yüzde 0.91 artışla 14.58 dolardan, altın yüzde 0.02 artışla 1,185 dolardan, bakır yüzde 1.82 artışla 2.6065 dolardan, platin yüzde 0.82 artışla 778.2 dolardan, paladyum yüzde 0.68 artışla 843.5 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 220 liraya, çeyrek altın 367 liraya, Cumhuriyet altını da 1,510 liraya yükseldi.