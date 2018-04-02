EMTİA PİYASALARI – ABD – Çin ticaret gerginliğiyle emtia fiyatları yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Nisan (DHA) – Emtia fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğiyle yükseldi.

Dolar diğer para birimleri karşısında güçlenirken, altın, bakır, gümüş, platin ve palladyum fiyatları yükseldi. Dolar endeksi yüzde 0.003 artışla 89.977 düzeyine çıktı.

- altın yüzde 0.47 artışla 1333.50 dolardan,

- bakır yüzde 1.12 artışla 3.059 dolardan,

- gümüş yüzde 0.84’lük artışla 16.405 dolardan,

- platin yüzde 0.98 artışla 941 dolardan,

- paladyum yüzde 0.73 artışla 950.70 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları ABD\'de petrol kuyusu sayısının azalması ve ABD\'nin İran\'a ekonomik yaptırımları yeniden başlatılmasına ilişkin girişimlerinin etkisiyle yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.61 artışla 69.76 dolara, Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 0.43 artışla 65.22 dolara çıktı.

General Electric\'in şirketi Baker Hughes\'un verilerine göre, ABD\'deki petrol kuyusu sayısının üç haftalık yükselişin ardından, geçen hafta geriledi.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump\'ın alüminyum ve çelik ithalatından gümrük vergisi alma kararına karşılık olarak, bu

ülkeden ithal 128 ürüne yüzde 25\'e kadar ek gümrük vergisi getirdi. Yeni haftayla birlikte uygulanmaya başlanan gümrük vergisi getirilen ürünlerin listesi, 23 Mart\'ta yayımlanan ve ticari büyüklüğü 3 milyar dolar olarak açıklanan

ürünleri kapsıyor.