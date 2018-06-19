EMTİA PİYASALARI – ABD – Çin gerginliğinin artmasıyla altın fiyatları yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran (DHA) – ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliği, Çin’den gelen yeni gümrük vergileri tehdidi üzerine, ABD Başkanı Trump’ın toplam değeri 200 milyar doları bulan Çin ürünlerinin ithalatında yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını ilan etmesiyle Asya Borsaları son dört ayın en düşük düzeyine gerilerken altın fiyatları yükseldi.

- gümüş yüzde 0.27 düşüşle 16.395 dolardan,

- altın yüzde 0.19 artışla 1,282.5 dolardan,

- bakır yüzde 1.43 düşüşle 3.062 dolardan,

- platin yüzde 0.59 düşüşle 878.7 dolardan,

- paladyum yüzde 0.50 düşüşle 978 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 195 liraya, çeyrek altın 318 liraya, Cumhuriyet altını da 1,285 liraya döndü.

Petrol fiyatları da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 22 Haziran Cuma günü Viyana’da gerçekleştireceği toplantıda üretim kısıtlamalarını hafifleteceği beklentisiyle düştü.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.85 artışla varil başına 74.70 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.88 düşüşle 65.27 dolardan işlem görüyor.