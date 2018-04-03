T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – ABD - Çin ticaret savaşı endişeleriyle fiyatlar dalgalı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Nisan (DHA) – Emtia fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken altın ve gümüş fiyatları düştü

03 Nisan 2018 12:57

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Nisan (DHA) – Emtia fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken altın ve gümüş fiyatları düştü.
Dolar diğer para birimleri karşısında güçlenirken, bakır, platin ve palladyum fiyatları yükselirken, altın ve gümüş fiyatları düştü. Dolar endeksi günlük yüzde 0.12 düşüşle 89.944 düzeyine geriledi.
- bakır yüzde 0.30 artışla 3.059 dolardan,
- platin yüzde 0.29 artışla 939.2 dolardan,
- paladyum yüzde 0.22 artışla 929.55 dolardan işlem görürken,
- altın yüzde 0.21 düşüşle 1344.1 dolardan,
- gümüş yüzde 0.61 düşüşle 16.57 dolardan işlem gördü.
Petrol fiyatları ise Rusya’nın petrol üretimindeki artışa rağmen yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı günlük yüzde 0.27 artarak 67.80 dolara, Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da günlük yüzde 0.17 artışla 63.12 dolara geriledi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirNisan DHAEmtiaABDDolarPetrolRusyanınBrentBatı Teksas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24