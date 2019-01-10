EMTİA PİYASALARI – "ABD-Çin"den net sonuç çıkmayınca petrol düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Ocak (DHA) – Petrol fiyatları ABD ve Çin arasındaki toplantı sonucunda net bir açıklama yapılmaması ve ABD’nin stoklarında görülen artış sebebiyle yaklaşık yüzde 1.0 düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.91 artışla 60.88 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.30 artışla 51.68 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine son verme amacıyla düzenlenen toplantının sonucnda net bir açıklama yapılmaması ile yeniden başlayan ekonomik yavaşlama endişeleri etkisiyle dolar altı ayın zirvesine yakın düzeyde.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.38 düşüşle 15.675 dolardan,

- altın, yüzde 0.15 düşüşle 1,290.1 dolardan,

- bakır, yüzde 0.85 düşüşle 2.6345 dolardan,

- platin, yüzde 0.01 artışla 825.4 dolardan

- paladyum da yüzde 0.47 artışla 1,295.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 225 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,518 liraya döndü.