EMTİA PİYASALARI - Trump'ın İran anlaşmasından çekilmesiyle petrol yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray\'da dün düzenlediği basın toplantısında, İran ile varılan nükleer anlaşmadan ABD\'nin çekileceğini açıkladı. Trump\'ın konuşmasının ardından, ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı yüzde 2.22 artışla 70.63 dolara, Dubai\'deki hampetrol spot piyasasında da varil fiyatı yüzde 0.86 artışla 73.37 dolara çıktı.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı ve Londra piyasasında işlem gören Brent petrolünün varil fiyatı ise, Trump\'ın açıklaması öncesinde 76.05 dolar düzeyindeydi.

Trump, dünkü basın toplantısında, kendisinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yIlında imzalanan; İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin\'in de imzaladığı anlaşmadan tek taraflı olarak çekileceğini duyurdu. İran\'ın nükleer programına ilişkin ortak geniş çaplı girişim planı BM Güvenlik Konseyi\'nin beş daimi üyesi olan; ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ile AB ülkeleri (P5+1) arasında imzalanmıştı. Anlaşma, Tahran\'ın nükleer programını sona erdirmesine karşılık olarak bu ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.