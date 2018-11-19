EMTİA PİYASALARI - Petrol fiyatları Rusya'nın üretim kısıtlaması için beklemesiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları Rusya’nın üretim kısıtlaması için piyasa hareketlerini bekleme stratejisiyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.99 düşüşle 65.43 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.16 düşüşle 55.43 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatları, gelişmelerin etkisiyle karşık seyretti.

- gümüş, yüzde 0.02 artışla 14.395 dolardan,

- altın, yüzde 0.01 artışla 1,223.2 dolardan,

- bakır, yüzde 0.34 düşüşle 2.788 dolardan,

- platin, yüzde 0.12 artışla 847.7 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.81 düşüşle 1,142.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 209 liraya, çeyrek altın 342 liraya, Cumhuriyet altını da 1,415 liraya döndü.