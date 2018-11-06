EMTİA PİYASALARI - Petrol fiyatları ABD'nin İran yaptırımlarının başlamasıyla karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının başlamasıyla karışık seyrediyor, ABD hafif petrolü yedi ayın en düşük düzeyine yakın seyrediyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol fiyatı yüzde 0.23 düşüşle 73 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.03 artışla 63.12 dolardan.

Altın fiyatları, ABD kongre seçimleri öncesi düştü.

- gümüş yüzde 0.39 düşüşle 14.59 dolardan,

- altın yüzde 0.05 artışla 1,232.9 dolardan,

- bakır yüzde 0.04 düşüşle 2.7545 dolardan,

- platin yüzde 0.91 artışla 877.1 dolardan ve

- paladayum yüzde 1.26 düşüşle 1,107.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 213 liraya, çeyrek altın 347 liraya, Cumhuriyet altını da 1,428 liraya döndü.