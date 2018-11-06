T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

EMTİA PİYASALARI - Petrol fiyatları ABD'nin İran yaptırımlarının başlamasıyla karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının başlamasıyla karışık seyrediyor, ABD hafif petrolü yedi ayın en düşük düzeyine yakın seyrediyor

06 Kasım 2018 20:39

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının başlamasıyla karışık seyrediyor, ABD hafif petrolü yedi ayın en düşük düzeyine yakın seyrediyor.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol fiyatı yüzde 0.23 düşüşle 73 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.03 artışla 63.12 dolardan.
Altın fiyatları, ABD kongre seçimleri öncesi düştü.
       - gümüş yüzde 0.39 düşüşle 14.59 dolardan,
       - altın yüzde 0.05 artışla 1,232.9 dolardan,
       - bakır yüzde 0.04 düşüşle 2.7545 dolardan,
       - platin yüzde 0.91 artışla 877.1 dolardan ve
       - paladayum yüzde 1.26 düşüşle 1,107.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 213 liraya, çeyrek altın 347 liraya, Cumhuriyet altını da 1,428  liraya döndü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirKasım DHAPetrolABDninABDGelişmelerinTürkiyeBrentAltınCumhuriyet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24