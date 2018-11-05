EMTİA PİYASALARI - Petrol fiyatları ABD'nin İran yaptırımlarının başlamasıyla düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının başlamasıyla arttı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol fiyatı yüzde 1.13 artışla 73.65 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.78 artışla 63.63 dolardan.

Metal fiyatları, ABD kongre seçimleri öncesi düştü.

- gümüş yüzde 0.72 düşüşle 14.65 dolardan,

- altın yüzde 0.24 düşüşle 1,230.46 dolardan,

- bakır yüzde 1.1 düşüşle 2.7645 dolardan,

- platin yüzde 0.79 düşüşle 868.8 dolardan ve

- paladayum yüzde 0.78 artışla 1,113.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 213 liraya, çeyrek altın 349 liraya, Cumhuriyet altını da 1,442 liraya döndü.