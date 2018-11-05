EMTİA PİYASALARI - Petrol ABD'nin yaptırım muafiyetiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları ile ilgili, bazı ülkelerin İran’dan ithalatına izin verilmesi etkisiyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol fiyatı yüzde 0.27 düşüşle 72.63 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.51 düşüşle 62.85 dolardan.

Metal fiyatları, dolarda görülen zayıflama etkisiyle Asya piyasalarında güne istikrarlı başladı.

- gümüş yüzde 0.21 düşüşle 14.725 dolardan,

- altın yüzde 0.02 artışla 1,233.6 dolardan,

- bakır yüzde 0.39 düşüşle 2.796 dolardan,

- platin yüzde 0.05 artışla 876.1 dolardan,

- paladayum yüzde 0.24 artışla 1,107.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 215 liraya, çeyrek altın 352 liraya, Cumhuriyet altını da 1,449 liraya döndü.