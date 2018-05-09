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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI - Brent petrolün varil fiyatı 77 doları aştı (2)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 3

09 Mayıs 2018 20:32

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 3.0\'e yakın arttı.
ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı yüzde 2.69 artışla 70.92 dolara, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı da, yüzde 2.90 artışla 77.02 dolara çıktı.
Trump, dünkü basın toplantısında, kendisinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yIlında imzalanan; İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin\'in de imzaladığı anlaşmadan tek taraflı olarak çekileceğini duyurdu. İran\'ın nükleer programına ilişkin ortak geniş çaplı girişim planı BM Güvenlik Konseyi\'nin beş daimi üyesi olan; ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ile AB ülkeleri (P5+1) arasında imzalanmıştı. Anlaşma, Tahran\'ın nükleer programını sona erdirmesine karşılık olarak bu ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.
Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 4.0\'ünü karşılayan İran\'ın başlıca ihraç pazarları arasında Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore bulunuyor.
Trump’ın kararının etkisi metal fiyatlarına da düşüş olarak yansıdı. Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler;
- Gümüş yüzde 0.90 artışla 16.62 dolardan,
- Altın yüzde 0.14 artışla 1,315 dolardan,
- Bakır yüzde 0.25 artışla 3.065 dolardan,
- Platin yüzde 0.54 artışla 917 dolardan,
- Paladyum yüzde 0.87 artışla 971.8 dolardan işlem gördü.

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