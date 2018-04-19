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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI - Brent petrolün varil fiyatı 74 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan (DHA) – Suudi Arabistan’ın Brent petrolde varil başına hedeflediği 100 dolar fiyat için ısrarcı olması petrol fiyatlarını yükseltiyor

19 Nisan 2018 15:05

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan (DHA) – Suudi Arabistan’ın Brent petrolde varil başına hedeflediği 100 dolar fiyat için ısrarcı olması petrol fiyatlarını yükseltiyor. ABD hafif petrolü fiyatları 69 doları aşarken, Brent 74 doları geçti.
Dolar endeksi günlük yüzde 0.05 artışla 89.672 puana çıktı.
Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:
- altın yüzde 0.12 artarak 1,355.1 dolardan,
- gümüş yüzde 0.01 artarak 17.25 dolardan,
- bakır yüzde 0.62 artarak 3.178 dolardan,
- platin yüzde 0.85 artarak 953.8 dolardan,
- paladyum yüzde 1.10 artarak 1046.3 dolardan işlem gördü.
Brent ham petrolünün varil fiyatı, Suudi Arabistan’ın varil başına 100 dolar hedefinde ısrarcı bir tutum sergilemesiyle, günlük yüzde 1.09 artarak 74.28 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 1.04 artarak 69.18 dolardan işlem gördü.

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