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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI - Brent petrolün varil fiyatı 73 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan (DHA) – Suudi Arabistan’ın Brent petrolde varil başına hedeflediği 100 dolar fiyat için ısrarcı olması petrol fiyatlarını yükseltiyor

19 Nisan 2018 12:54

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan (DHA) – Suudi Arabistan’ın Brent petrolde varil başına hedeflediği 100 dolar fiyat için ısrarcı olması petrol fiyatlarını yükseltiyor. ABD hafif petrolü fiyatları üç yıldan bu yana ilk kez 68 doları aşarken, Brent 73 doları geçti.
Dolar endeksi günlük yüzde 0.02 artışla 89.641 puana çıktı.
Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:
- altın yüzde 0.23 artarak 1,356.5 dolardan,
- gümüş yüzde 0.13 artarak 17.27 dolardan,
- bakır yüzde 0.51 artarak 3.145 dolardan,
- platin yüzde 0.80 artarak 953.6 dolardan,
- paladyum yüzde 0.04 düşüşle 1034.5 dolardan işlem gördü.
Brent ham petrolünün varil fiyatı, Suudi Arabistan’ın varil başına 100 dolar hedefinde ısrarcı bir tutum sergilemesiyle, günlük yüzde 0.49 artarak 73.84 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.38 artarak 68.73 dolardan işlem gördü.

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