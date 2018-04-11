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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI - Altın zayıflayan dolar karşısında değerlendi

Mahmut Can Emir / 11 Nisan (DHA) – Gün içinde açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi ve FED tutanaklarının açıklanması beklenirken küresel piyasada zayıflayan dolar karşısında altın değer kazandı

11 Nisan 2018 12:59

Mahmut Can Emir / 11 Nisan (DHA) – Gün içinde açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi ve FED tutanaklarının açıklanması beklenirken küresel piyasada zayıflayan dolar karşısında altın değer kazandı.
Dolar endeksi ABD Üretici Fiyat Endeksi ve FED tutanakları yüzde 0.09 düşüşle 89 bin 502 puana çekildi.
- altın yüzde 0.16 artışla 1348.1 dolardan,
- gümüş yüzde 0.11 artışla 16.615 dolardan,
- platin yüzde 0.32 artışla 936.1 dolardan
- bakır yüzde 0.62 düşüşle 3.1175 dolardan,
- paladyum yüzde 0.44 düşüşle 945.6 dolardan işlem gördü.
Suriyeye gerçekleştirilen hava saldırılarının etkisiyle 2014 yılındagörülen yüksek düzeylere yükselen petrol fiyatları ise inişe geçti. . Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.39 düşüşle 70.76 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.27 düşüşle 65.33 dolardan işlem gördü.

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