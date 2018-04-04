EMTİA PİYASALARI - Altın Çin-ABD ticaret gerilimiyle yükseldi (2)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Nisan (DHA) – Emtia fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin risk iştahını azaltmasıyla, altın fiyatları arttı.

Dolar diğer para birimleri karşısında güçlenmesiyle altın fiyatları yükselirken, platin, paladyum, gümüş ve bakır fiyatları düştü. Dolar endeksi günlük yüzde 0.22 düşüşle 89.999 düzeyine geriledi.

- altın yüzde 0.65 artışla 1346 dolardan işlem görürken,

- gümüş yüzde 0.05 düşüşle 16.4 dolardan,

- paladyum yüzde 1.69 düşüşle 912.15 dolardan,

- bakır yüzde 2.02 düşüşle 3.0 dolardan ve

- platin yüzde 1.42 düşüşle 918.1 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları ise ABD’nin stok artırması etkisiyle düştü. Brent petrolün varil fiyatı günlük yüzde 1.13 düşerek 67.35 dolara, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da günlük yüzde 1.39 düşerek 63.63 dolara çekildi.