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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI - Altın Çin-ABD ticaret gerilimiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Nisan (DHA) – Emtia fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin risk iştahını azaltmasıyla, altın ve gümüş fiyatları arttı

04 Nisan 2018 12:54

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Nisan (DHA) – Emtia fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin risk iştahını azaltmasıyla, altın ve gümüş fiyatları arttı.
Dolar diğer para birimleri karşısında güçlenmesiyle altın ve gümüş fiyatları yükselirken, platin, paladyum ve bakır fiyatları düştü. Dolar endeksi günlük yüzde 0.05 düşüşle 90.158 düzeyine geriledi.
- altın yüzde 0.07 artışla 1338.2 dolardan,
- gümüş yüzde 0.05 artışla 16.4 dolardan işlem görürken,
- paladyum yüzde 0.43 düşüşle 923.8 dolardan,
- bakır yüzde 0.44 düşüşle 3.05 dolardan
- platin yüzde 0.65 düşüşle 925 dolardan işlem gördü.
Petrol fiyatları ise ABD’nin stok artırması etkisiyle düştü. Brent petrolün varil fiyatı günlük yüzde 0.35 düşerek 67.88 dolara, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da günlük yüzde 0.35 düşerek 63.29 dolara çıktı.

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