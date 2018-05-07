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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI - ABD - İran nükleer kriziyle petrol 75 doların üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmayı yenileme ısrarıyla büyüyen krize bağlı olarak petrol fiyatları Kasım 2014'ten bu yana en yüksek düzeye tırmandı

07 Mayıs 2018 12:51

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın İran ile nükleer anlaşmayı yenileme ısrarıyla büyüyen krize bağlı olarak petrol fiyatları Kasım 2014\'ten bu yana en yüksek düzeye tırmandı.
Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolünün varil fiyatı 75.89 dolara kadar yükseldikten sonra 75.65 dolara dönerken, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 70 doları aşarak 70.48 dolara kadar çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, İran ile var olan nükleer anlaşmanın yenilenmesi için 12 Mayıs\'a kadar süre verdi. Trump\'ın İran\'a yönelik ekonomik yaptırımları tekrar başlatma ihtimali petrol piyasalarında arz endişelerini körüklüyor.
 

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