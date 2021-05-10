Emtia fiyatlarında sert yükselişler; demir cevheri fiyatı yüzde 10 sıçradı

Pandemi sonrasında dünya ekonomisinde canlanma beklentilerine paralel olarak emtia fiyatlarında sert yükselişler yaşanıyor. Demir cevheri vadeli fiyatı yüzde 10’dan fazla yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ton başına 226 dolara çıktı. Demir cevheri fiyatlarında yılbaşından bu yana gerçekleşen yükseliş yüzde 40’ı buldu.

Öte yandan dünya ekonomisinin barometresi olarak değerlendirilen bakır fiyatları da rekor kırdı. Bakırın ton fiyatı haftanın ilk günü Londra Metal Borsası’nda yüzde 3.2 artarak 10 bin 747 dolara yükseldi.

Alüminyum fiyatı da yüzde 1.5 arttı.

Yükselişte pandemi sonrası açılmaya rağmen merkez bankalarının ekonomileri desteklemek için geçen yıl yürürlüğe soktukları gevşek para politikasını sürdüreceği beklentisi de etkili oluyor.