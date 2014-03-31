Emrullah İşler: Bu sonuç cumhurbaşkanlığı seçimleri için kilometre taşı

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, ‘Bu sonuç cumhurbaşkanlığı seçimleri için büyük bir kilometre taşı olacaktır” dedi.

Emrullah İşler şunları söyledi:

"Bu seçim genel seçim havasında geçtiği için hükümetimiz için güvenoyu olmuştur. Bu seçim kampanyasında muhalefet partileri kendileri yönlendiren paralel örgütün kontrolüne girip AKP’ye saldırmışlardır. Hem bu partiler hem de paralel örgüt büyük bir hezimete uğramıştır.

Muhalefeti ellerinde tuttukları kutuya hapsetmişlerdir. Milletimize teşekkür ediyoruz.

Mansur yavaşın açıklaması çok manidardı. Kazandığını açıkladığı konuşmada yüzünden düşen bir parçaydı. Ham kazandığınızı söylüyorsunuz, hem de yüzünüz asık. Keçiören’i, Altındağ telafi ediyor.

Bu haberi NTV verdi. Onlar da CHA’ya güvenerek verdiklerini söylediler.

Haluk Koç da yaptığı açıklamada, dikkat edin kaybettiklerini yüz ifadelerinden anlıyorsunuz. Bu seçimin kesin kaybedeni CHP ile birlikte paralel örgüt olmuştur.

Bu seçimin cumhurbaşkanlığı seçimine yansımaların etkili olacak. Adaylıklar konusunda da etkileri olacak. Başbakan zamanı geldiğine kendisi açıklayacaktır. Bu sonuç cumhurbaşkanlığı seçimleri için büyük bir kilometre taşı olacaktır."