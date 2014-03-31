T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emrullah İşler: Bu sonuç cumhurbaşkanlığı seçimleri için kilometre taşı

Emrullah İşler: Bu seçimin kesin kaybedeni CHP ile birlikte paralel örgüt olmuştur

31 Mart 2014 01:59

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, ‘Bu sonuç cumhurbaşkanlığı seçimleri için büyük bir kilometre taşı olacaktır” dedi.

Emrullah İşler şunları söyledi:

 

"Bu seçim genel seçim havasında geçtiği için hükümetimiz için güvenoyu olmuştur. Bu seçim kampanyasında muhalefet partileri kendileri yönlendiren paralel örgütün kontrolüne girip AKP’ye saldırmışlardır. Hem bu partiler hem de paralel örgüt büyük bir hezimete uğramıştır.

Muhalefeti ellerinde tuttukları kutuya hapsetmişlerdir. Milletimize teşekkür ediyoruz.

Mansur yavaşın açıklaması çok manidardı. Kazandığını açıkladığı konuşmada yüzünden düşen bir parçaydı. Ham kazandığınızı söylüyorsunuz, hem de yüzünüz asık. Keçiören’i, Altındağ telafi ediyor.

Bu haberi NTV verdi. Onlar da CHA’ya güvenerek verdiklerini söylediler.

Haluk Koç da yaptığı açıklamada, dikkat edin kaybettiklerini yüz ifadelerinden anlıyorsunuz. Bu seçimin kesin kaybedeni CHP ile birlikte paralel örgüt olmuştur.

Bu seçimin cumhurbaşkanlığı seçimine yansımaların etkili olacak. Adaylıklar konusunda da etkileri olacak. Başbakan zamanı geldiğine kendisi açıklayacaktır. Bu sonuç cumhurbaşkanlığı seçimleri için büyük bir kilometre taşı olacaktır."

ETİKETLER

emrullah işlerseçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24