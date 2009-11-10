Emri Veli Küçük, bombaları Muzaffer Tekin verdi

Ergenekon Ana Davası ile birleştirilen Danıştay Suikasti Davası'nın tutuklu sanıklarından Osman Yıldırım, Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılması işini davanın tutuklu sanıklarından emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün atılan bombaları da eski Yüzbaşı Muzaffer Tekin'in verdiğini iddia etti. Osman Yıldırm, "Bunların üstünde ki kişi Şener Eruygur'dur, Hurşit Tolon'dur, Fikri Karadağ'dır" dedi.



Savunmasının ardından eski ifadeleri ve Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahakemsi'ne gönderdiği dilekçesini okunan Osman Yıldırım, Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılması ile ilgili bölümün doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:



"Mahkemeye gönderdiğim o dilekçe de Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılmasına ilişkin eylemimi inkar ettim. Söylediğim herşeyin arkasındayım. Ataşehir toplantısından önce yapılan toplantıda Veli Küçük işi verdi. Ataşehir'de yapılan toplantıda ise Muzaffer Tekin bana iki tane, Alparslan Arslan'a da bir tane bomba verdi. Ataşehir toplantısına Oktay Yıldırım, Muzaffer Tekin, Alparslan Arslan, Orhan Kadı ve Hüseyin Görüm'ün yeğeni de katılmıştı. O toplantıda fazla kalmadım. En fazla 5-10 dakika. Girdim, bombaları ve çıktım. Beni Ataşehir'e götüren kişinin ismini bilmiyorum. Fotoğrafını da basında hiç görmedim. Ama fotoğrafını gösterirseniz tanırım. Beşiktaş'ta Alparslan Arslan'ı kimin yanına bıraktım. Beşiktaş'ta kimin yazıhanesi var? Veli Küçük'ün yazıhanesi var. Her bombalama sonrası onu Beşiktaş'a götürüp oraya bıraktım. Muzaffer Tekin ile sürekli beraberdi. Her eylemden sonra Alparslan Arslan'ı oraya bıraktım'' dedi.



PERİNÇEK HAKKINDA İDDİA





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği bazı dilekçelere ilişkin açıklamalar yapan Yıldırım, davanın tutuklu sanıklarından İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında iddialarda bulundu.



Yıldırım, ''Doğu Perinçek, içeride bana 'ifadeni geri çek sana yardımcı oluruz' diyor. Sen kimsin bana yardımcı olacaksın?'' diye konuştu.



Osman Yıldırım, kendisinin de Perinçek'e, ''Alakası olmayan bir suikastın nasıl üzerine yıkıldığı'' şeklinde cevap verdiğini söyledi.



Bunun ardından söz alan tutuklu sanık Erhan Timuroğlu, ''Yıldırım bana 'bunlara söyle bana 2 milyon dolar versinler, konuştuklarımın hepsinin yalan olduğunu söylerim' dedi. Ataşehir toplantısının yapıldığı iddia edilen tarihte biz Osman Yıldırım ile beraber Sultançiftliği'ne adam vurmaya gitmiştik, birlikteydik'' dedi.

Osman Yıldırım da, ''Kamera görüntülerine bakıldığında Erhan Timuroğlu'nu kimlerin ne şekilde ikna ettiği anlaşılır. Ataşehir toplantısında zaten yanımda değildi. Timuroğlu bombaları nereden, kimden aldığımı görmüş mü?'' diye sordu.

Tutuklu sanıklardan emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün avukatı olan kızı Zeynep Küçük de, söz alarak, Yıldırım'ın somut delil ve tespitlerini açıklamasını istedi.

Tutuklu sanık Mehmet Zekeriya Öztürk de, Yıldırım'ın ayrıntılı açıklama yapmasını istedi.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan üye hakim Hasan Hüseyin Özese de, sanık Osman Yıldırım'ın dilekçesinde bahsettiği konuların Cumhuriyet gazetesinin bombalanması ve Danıştay üyelerine saldırı olaylarıyla ilgili olduğunu, duruşmadaki açıklamalarının da bu konuları içerdiğini söyledi.

Yıldırım'ın daha sonra ''Doğu Perinçek bana böyle bir şey söyledi mi, söylemedi mi? Açıklama yapsın'' şeklindeki sözleri üzerine Hakim Özese, cevap verip vermemenin Perinçek'in takdirinde olduğunu, istediği zaman cevaplayabileceğini belirtti.

Bunun üzerine Perinçek, sonra beyanda bulunacağını dile getirdi.

