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Spor

Emre’yle Gökdeniz kavga etmedi

12 Eylül 2008 03:00

Federasyon üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Levent Kızıl, Terim’le Vandereycken arasında yaşanan gerginliğin ardından Terim’in UEFA gözlemcisi tarafından ifadesinin alındığı yönündeki haberleri yalanladı.

Böyle bir olayın yaşanmadığını ifade eden milli takımlar sorumlusu, “Maçtan sonra normal olarak federasyon yönetimi olarak hem gözlemcileri, hem de hakemleri ziyaret ettik. Ayrıca Vandereycken’in hareketleri konusunda Futbol Federasyonu olarak maçın görüntülerini gözlemciye vereceğiz” dedi. Kızıl, kaptan Emre Belözoğlu’yla Gökdeniz Karadeniz arasında yaşandığı iddia edilen kavga olayını da yalanladı.

Oysa Platini’den övgü almıştık

Aslında bütün bu yaşananlarda kötü olan bir şey daha var; Ermenistan maçı sonrası UEFA Başkanı Michel Platini’den teşekkür övgüsü alan bir ülkenin teknik direktörünün, birkaç gün sonra ortaya çıkan kötü tablodaki payı.

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