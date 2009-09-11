Emre'ye verilen ceza onandı!

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'na verilen 3 maçlık ceza onandı.

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'na verilen 3 maçlık cezaya yapılan itirazı reddetti.

Kurul, bugün yaptığı toplantıda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Manisaspor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti ve maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Emre'ye verdiği 3 maçlık cezaya yapılan itirazı da görüştü. Tahkim Kurulu, itirazı reddederek, PFDK'nın verdiği cezayı oy birliğiyle onadı.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcu Herve Tum'a, PFDK tarafından verilen 2 maçlık ceza, Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi.