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Spor

Emre’ye terapi

12 Eylül 2008 03:00

Milli Takım kampında bulunduğu sırada ağır eleştirilen alan ve psikolojisi bir hayli bozulan Emre Belözoğlu’na Fenerbahçe yönetimi destek vermek için harekete geçti.

Yıldız futbolcunun sıkıntılarından arınması ve takıma daha fazla katkı yapabilmesi için kolları sıvayan sarı-lacivertli yöneticilerin, Emre’nin sorunlarını dinleyip çözüm arayışlarında bulunacağı bildirildi. Başkan Aziz Yıldırım’ın da milli oyuncu ile özel bir görüşme yapacağı ve Fenerbahçe’nin daima arkasında olduğunu bir kez daha ileteceği öğrenildi. Yıldırım, Emre’den eleştirilere kulak asmamasını, sadece işini yaparak takıma faydalı olmasını isteyecek.

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