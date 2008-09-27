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Spor

Emre'ye protesto hazırlığı

Galatasaraylı taraftarlar eski futbolcuları Emre Belözoğlu'nu yarınki Konyaspor maçı öncesinde tribünlerden protesto etmeye hazırlanıyor.

27 Eylül 2008 03:00

Galatasaraylı taraftarlar eski futbolcuları Emre Belözoğlu'nu yarınki Konyaspor maçı öncesinde tribünlerden protesto etmeye hazırlanıyor.

Emre'nin geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe taraftar sitesi Antu'ya "Ben doğuştan Fenerli'ydim, inşallah Galatasaray'a da gol atarsam mutlu olurum" açıklamasına öfkelenen Galatasaraylı taraftarlar "Emre, Fenerbahçe'de rüştünü ispat etmek ve taraftarına sempatik görünmek için Galatasaray'ın adını kullanmasın. Biz onu çoktan kalbimizden ve beynimizden sildik" yorumunda bulundular.

ultrAslan taraftar grubu yarın maç öncesinde pankart ve tezahüratlarla Emre'yi protesto edecek. Bu konuda bir açıklama yapmayan Galatasaray yönetiminin Emre'nin bu sözlerini gereksiz buldukları ve özellikle Başkan Adnan Polat'ın oğlu gibi sevdiği milli oyuncuya kırıldığı öğrenildi.

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