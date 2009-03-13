T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre'ye pankartla destek

13 Mart 2009 02:00

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında Cangele'ye yaptığı bir hareket nedeniyle 1 maç ceza alan futbolcu Emre Belözoğlu'na pankartla destek verdiler.

Migros kale arkası tribününde konuşlanan bir taraftar grubu, tribün demirlerine "Seni Seviyoruz Emre Belözoğlu" yazılı pankart astılar.

Kocaelisporlu taraftarlar, son 3 lig maçında 7 puan alan takımlarını Fenerbahçe deplasmanında yalnız bırakmadılar. Sayıları 1000'e yaklaşan taraftar topluluğu, konuk seyirci tribünündeki yerini alarak takımını destekledi.

İki takım futbolcuları da "Yaşlılar Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankartlarla sahaya çıktılar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24