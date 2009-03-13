Emre'ye pankartla destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında Cangele'ye yaptığı bir hareket nedeniyle 1 maç ceza alan futbolcu Emre Belözoğlu'na pankartla destek verdiler.



Migros kale arkası tribününde konuşlanan bir taraftar grubu, tribün demirlerine "Seni Seviyoruz Emre Belözoğlu" yazılı pankart astılar.



Kocaelisporlu taraftarlar, son 3 lig maçında 7 puan alan takımlarını Fenerbahçe deplasmanında yalnız bırakmadılar. Sayıları 1000'e yaklaşan taraftar topluluğu, konuk seyirci tribünündeki yerini alarak takımını destekledi.



İki takım futbolcuları da "Yaşlılar Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankartlarla sahaya çıktılar.

