Emre'ye küfür olay çıkarttı

2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup maçında Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 2-0 yenilirken karşılaşma sırasında istenmeyen olaylar da yaşandı.



Tribünlerde maçı izleyen bir grup gurbetçi taraftar Emre Belözoğlu'na küfür etti. Bunun üzerine milli futbolcu karşılık verince kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Olayları sona erdiren ise yedek futbolcular ve güvenlik görevlileri oldu.



'Erkeksen gel buraya'



Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'na laf atan gurbetçilerden biri ayağa kalkarak Terim'i savunan Arda Turan'a da küfür etti ve 'erkeksen gel buraya diyerek meydan okudu. Bunun üzerine Emre ve Arda 'madem çok erkeksin sen buraya gel, terbiyesizlik etme' şeklinde cevap verdi.