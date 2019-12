-EMRE'YE İSHALİ KESME İLACI İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Uzun süredir devam eden bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle dün Fenerbahçe'nin Belçika kampından ayrılarak İstanbul'a gelen Emre Belözoğlu, sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde testler yaptıran Emre, hastaneden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın doktorla görüştükten sonra İstanbul'a dönüp, testlerden geçmesini uygun gördüğü için buraya geldiğini belirten Emre, ''İshalim 2.5 haftadır devam ediyor. Bunun sebebi araştırılıyor. Uzun süreli olması düşündürücü. Bunu kesmek için ilaçlar ve yapılacak tedavi inşallah sonuç verecektir'' dedi. Hastaneye yatma gibi ciddi bir durum olmadığını vurgulayan Emre, ''2-3 kilo verdim, ama kamptaki idmanlardan dolayı oldu. Biraz hastalığın da vermiş olduğu bir sıkıntı olabilir, ama çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece tedbir amaçlı burada testlerden geçtim. Adalemdeki sakatlığımdan dolayı da hazırlık maçlarında oynayamayacağımdan burada bir an önce neticeler ortaya çıksın istedik. Hocam da böyle uygun gördü. Can Bartu Tesisleri'nde idman yapmaya devam edeceğim'' diye konuştu. -''GALATASARAY BENİM İÇİN ÖZEL BİR RAKİP DEĞİL''- Emre, ezeli rakipleri Galatasaray ile yarın Almanya'da yapacakları dostluk maçıyla ilgili soru üzerine, ''Ben zaten Fenerbahçeliyim, takımımın kimle maçı varsa oynamak isterim. Galatasaray benim için özel bir rakip değil'' dedi. Hazırlık maçlarının sonuçlarını da değerlendiren Emre, takımın şu anda hazırlık döneminde olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Tabii ki hazırlık maçı da olsa Fenerbahçe'nin oynadığı her kadro, ideal kadrosudur. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Ama bazen istemediğiniz sonuçlar da ortaya çıkıyor. Geçen sezon son anda kaybettiğimiz kupa ve lig şampiyonluğu gibi olumsuzlukları bu sene yaşamak istemiyoruz. Gerekli takviyeler neyse hocamız ve yönetimimiz bu kararı verecektir.'' Emre, bir soru üzerine Aykut Kocaman'ın camianın neler istediğini bilen biri olduğunu ifade ederek, ''Aykut hoca çocukluğumdan beri bu camiada örnek aldığım insanların başında geliyordu. Adil olacağına herkes inanıyor. Bu yüzden bunun yansıması Fenerbahçe'mize olumlu olacaktır. Son maçta şampiyonluğu kaybettik, sıkıntılı dönem yaşadık. Kolay bir süreç değil bu. Aykut hocanın takımımızda oluşturmak istediği sistem günümüz futbolunun tek gerçek sistemi'' diye konuştu. -''HİÇ AYRIMCILIK OLMAMIŞTIR''- Emre Belözoğlu, bir soru üzerine, Fenerbahçe'de bulunduğu süre içinde hiçbir zaman ayrımcılığa tanık olmadığını söyledi. ''Fenerbahçe'nin içinde hiç ayrımcılık olmamıştır'' diyen Emre, ''2 senedir bu camianın içindeyim. Hiçbir zaman böyle bir şeyle karşılamadım. Yabancı oyuncularla olsun Türk oyuncularla olsun aramızda hiçbir zaman sıkıntı olmamıştır. Ama Fenerbahçe başarılı olduğunda çok büyük ses getiriyor. Sıkıntılı dönemi girdiğinde de ne yazıkki böyle speküle edilecek şeyler gündeme getiriliyor'' şeklinde konuştu.