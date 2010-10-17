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Spor

EMRE TORAMAN: FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINDAN PUANLA AYRILACAĞIZ KONYA (A.A)

17 Ekim 2010 19:36

-EMRE TORAMAN: FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINDAN PUANLA AYRILACAĞIZ KONYA (A.A) - 17.10.2010 - Konyasporlu futbolcu Emre Toraman, Fenerbahçe karşısında ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyarak, karşılaşmadan puanla ayrılacaklarını söyledi. Toraman, yarın Konya'da karşılaşacakları Fenerbahçe'nin gücünün ve kalitesinin farkında olduklarını belirtti. İlk 7 haftanın geride kaldığını ve bu dönemde oynadıkları maçlarda yapılan hatalardan gereken dersleri çıkarttıklarını bildiren Toraman, ''Lige verilen arada eksiklerimizi gidermek adına çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Artık bu çalışmaların karşılığını alma zamanı geldi'' dedi. İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Toraman, şunları kaydetti: ''Zaman zaman takım oyunu konusunda sıkıntılar yaşadık. Yaptığımız anlık hatalardan puanlar kaybettik. Artık önümüzdeki maçları düşünmek zorundayız. Rakibimize tabi ki saygımız var. Ama bu kendilerinden korktuğumuz ve çekindiğimiz anlamına gelmesin. Bizim tek düşüncemiz kadromuz ile doğru orantılı olmadığına inandığımız mevcut durumdan bir an önce kurtulmak. Bunun için de önümüzdeki ilk engel olan Fenerbahçe maçını aşmak istiyoruz. Takım olarak Fenerbahçe karşılaşmasından puanla ayrılacağımıza inanıyoruz.'' Toraman, taraftarlara da çağrıda bulunarak, yarınki karşılaşmada tribünleri doldurmalarını istedi.

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