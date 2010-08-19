-EMRE, PAOK MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK SELANİK (A.A) - 19.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor. Sağ üst adalesinin kasıkla birleştiği yerde sertleşme olan Emre'nin, akşam yapılacak PAOK maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Fenerbahçe'nin dün akşam Selanik'te yaptığı antrenmandan sonra Emre'nin adalesinde sertleşme olduğu, milli futbolcuyu muayene eden sağlık heyetinin raporu doğrultusunda, teknik direktör Aykut Kocaman'ın Emre'yi riske etmemek için PAOK maçı kadrosundan çıkardığı bildirildi. PAOK maçında Emre'nin yerine orta sahada Selçuk'un forma giymesi bekleniyor.