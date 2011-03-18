-EMRE'NİN YOKLUĞUNDA CRISTIAN'A GÖREV İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile yaptıkları derbi maçta, sakatlığı bulunan Emre'nin yokluğunda orta alanda Cristian'ı görevlendirdi. Ligde geçen hafta Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak adalesinde yırtık oluşan Emre'nin yokluğu nedeniyle hafta içi yaptığı antrenmanlarda, 11 kişilik kadro için orta alan kurgusu deneyen Kocaman, derbide Selçuk'un yanında Cristian'ı sahaya sürdü. Selçuk da sakatlığının ardından Galatasaray maçıyla birlikte yeniden 11 kişilik kadrodaki yerini aldı. Sol alt adale grubundaki ağrılar nedeniyle haftayı takımdan ayrı çalışmalarla geçiren Dia'nın yanı sıra, Stoch derbide yedekler arasında şans buldu. Sakatlık ve cezalı futbolcular nedeniyle son iki haftada ilk 11'de şans bulan Bekir, Galatasaray karşısında yedekler arasında kaldı. Sarı-lacivertli ekibin diğer yabancıları Bilica ve Güiza, yabancı kontenjanına takılıp 18 kişilik kadroya giremediler. Fenerbahçe'nin 18 kişilik maç kadrosunda sakat Emre ve Bilica-Güiza ikilisinin yanı sıra İlhan ile genç futbolcular Gökay, Okan, Hasan ve Berk ile kaleci Serkan yer almadı. -EL ELE TARAFTARI SELAMLADILAR- Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaraylı taraftarların yoğun protestoları altında ısınmak için çıktıkları sahada önce taraftarlarının bulundukları bölüme doğru gittiler. Taraftarını selamlayan futbolcular daha sonra kendileri için ayrılan yarı alanda ısınmaya başladılar. Sarı-lacivertlilerin tezahüratları üzerine bu kez el ele tutuşan Fenerbahçeli futbolcular, taraftarlarını bir arada selamladılar. Fenerbahçeli taraftarlar, daha sonra önce kaptan Alex olmak üzere futbolcuları bulundukları bölüme doğru çağırarak sevgi gösterilerinde bulundular. Sarı-lacivertli kafile stada ulaştığında atmosferi gözlemlemek için sahaya çıkan futbolcular da Galatasaray tribünlerinden yoğun bir şekilde protesto edildi. Fenerbahçeli futbolcular karşılaşmanın başlamasından önce kendi yarı alanlarında kenetlenerek galibiyet yemini ettiler. (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink ve yardımcısı Oğuz Çetin ile milli takım idari koordinatörü Okan Buruk da maçı izledi. -DİĞER NOTLAR- -Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve bazı futbolcular, maç öncesi bir ara 3D gözlükleri takarak, 3 boyutlu yayını incelediler. -Fenerbahçeli taraftarlar bulundukları tribünde bir ara ilginç bir görüntü oluşturdu. Bir süre stada sırtını dönen sarı-lacivertli taraftarlar daha sonra yaptıkları tezahüratlarla seslerini duyurmaya çalıştı. -Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, takımlar sahaya çıkmasına kısa bir süre kala yönetim kurulu üyesi Murat Yalçındağ ile birlikte futbolcuların soyunma odalarının bulunduğu koridorda bekledi. Polat, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile de tokalaştı. -Fenerbahçeli eski futbolcu Kazım Kazım, karşılaşma öncesi eski takım arkadaşlarıyla görüştü. Futbolcular arasında samimi görüntüler dikkat çekti. -Türk Telekom'un derbi için düzenlediği ''Çocukların gözünde derbi'' konulu resim yarışmasında dereceye giren çocuklar, iki takım futbolcularıyla birlikte sahaya çıkarak seremonide yer aldılar.