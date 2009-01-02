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Spor

Emre'nin şahidi Başbakan

Emre Belözoğlu'nun düğününde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan nikah şahitliği yapacak.

02 Ocak 2009 02:00

Fenerbahçeli milli futbolcu Emre Belözoğlu'nun bugün yapılacak nikah törenine Başbakan Erdoğan'ın katılacağı ve ünlü futbolcunun nikah şahitliğini yapacağı kesinleşti.

Ünlü futbolcu bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Göksel Gümüşdağ'la birlikte Başbakan Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki çalışma ofisini ziyaret etmişti. Düğün davetiyesini elden Başbakan'a veren Emre, kendisinden nikâhında şahitlik yapmasını istemişti.

Emre Belözoğlu ile Tuğba Gürevin'in Swissotel'de saat 20.00'de yapılacak nikah töreninde, Başbakan Erdoğan'ın dışında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in de nikah şahidi olması bekleniyor.

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