Emre'nin annesi kriz geçirdi

Milli Takım'a iki kötü haber... Belçika maçından önce düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Emre'ye yapılan eleştirilere cevap verirken, yıldız futbolcuya annesi kriz geçirdiği için izin verdiğini söyledi. Terim medyaya da yüklenerek, "Hala cumartesi ile çarşamba arası nasıl davranılacağını öğrenemediniz" dedi. Sakatlığı süren Aurelio'nun ise forma giyme şansının çok az olduğu bildirildi.



A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta yapacağı ikinci karşılaşma olan Belçika mücadele öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı! Maça bir gün kala Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu, Fatih Terim'den izin alarak kamptan ayrıldı!



Belçika maçından önce düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Emre'ye yapılan eleştirilere cevap verirken, yıldız futbolcuya annesi kriz geçirdiği için izin verdiğini söyledi. Terim medyaya da yüklenerek, "Hala cumartesi ile çarşamba arası nasıl davranılacağını öğrenemediniz" dedi.



Fatih Terim Aurelio'nun oynama şansının yüzde 10 olduğunu da sözlerine ekledi.



Terim şöyle konuştu:



“Benim oyuncularla olan diyalogum genel olarak dikkate alınması beni çok sevindirir. Herhangi bir oyuncunun diğerinden farkı yoktur benim için. Genel anlamda hak eden oyuncuları kazanmaya uğraşan bir teknik direktörüm ben. Bu Emre olur veya bir başkası olur benden farklı muamele görmesi mümkün değil. Emre’nin kazanılması için o gün 90 dakika oynamasını uygun gördüm. Bunu kendim açıkladım maçtan sonra. İlk çıkaracağım oyuncu Emre idi ama ben son yıllarda 90 dakika bir maç oynasın diye oyunda tuttum. Benim hayatta kimseyle bir bağım yok. Yetenekli bir oyuncunun kazanılması lazım. 27 yaşındaki bir oyuncunun yaptığı bir hata yüzünden ömür boyu kaybedilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Gökdeniz için de aynı şeyi söylüyordunuz. Siz öyle düşünüyorsunuz ben böyle. O yüzden ben Fatih Terim’im. Siz o yüzden gazetecisiniz. Emre’ye de izin verdim şu an evine gitti haberiniz olsun. Ben söylemeyecektim bunları ama söylettiniz bana. Annesi kriz geçirdiği için Emre şu an onun yanında. Biz de maç oynayacağız yarın. Herkese söylemiyorum bunları tabi ki. Her önüne gelen gazeteci olamıyor. İşini gerçekten iyi yapanlar için, gazetecilik mesleğine duyduğum saygı için onları ayrı tutuyorum. Bu yaşta bir oyuncuyu kaybetmek doğru değil. O yüzden ben sizin dediğiniz gibi düşünmem.”