Emre'nin 2 yıl hapsi istendi

FB'li futbolcu Emre Belezoğlu'na, otomobilini çizdiğini iddia ettiği emekli polis Nazlı Dinç'e "ahlaksız kadın" diye hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl, Dinç'e ise 3 yıl hapis istemli dava açıldı.



Sabah gazetesinde Gülcan Demirci imzasıyla yayımlanan habere göre, İstanbul Beykoz Kanlıca'da geçtiğimiz kasımda meydana gelen olayda, futbolcu Emre Belözoğlu, Porsche cipini çizdiği gerekçesiyle 61 yaşındaki emekli polis Nazlı Dinç'le tartıştı. Belözoğlu, şoförünün kullandığı otomobiliyle olay yerinden ayrılıktan sonra, Dinç de önce 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı. Ardından da polis merkezine giderek, Belözoğlu ile şoförü Akyüz'ün kendisine hakaret ve tehditte bulunduğunu öne sürerek şikâyetçi oldu.

Şoförü ile birlikte gece yarısı polis merkezine giderek ifade veren Belözoğlu, hakaret ve tehdit iddialarını yalanlayarak, kendi otomobiliyle birlikte birçok araca zarar verip çizdiğini iddia ettiği Dinç'ten şikâyetçi oldu.

Soruşturmasını tamamlayan Beykoz Cumhuriyet Savcılığı Belözoğlu hakkında, Dinç'e "Sen nasıl bir kadınsın, ahlaksız kadın" diye hakaret ettiği gerekçesiyle TCK125/1- 4 maddesince hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcılık, kaldırıma park etmesine kızdığı için de Belözoğlu'nun cipini çizdiği gerekçesiyle Dinç hakkında da TCK. 151. maddesince "mala zarar vermek" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle sulh ceza mahkemesine dava açtı. Belözoğlu ile Dinç'in yargılanması sulh ceza mahkemesinde başladı.