Emre'den müjdeli haber



Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Güngör, sakatlığının önemli ölçüde geçtiğini belirterek, 2 hafta sonra yeniden sahada olacağını söyledi.



Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen Organ Nakli Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan milli futbolcu Emre Güngör, kongre sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Sakatlığının önemli ölçüde geçtiğini, 2 hafta sonra yeniden sahada olacağını söyleyen Emre Güngör, "Çok az bir zaman kaldı. 2 haftaya kalmaz eski formumu yakalarım" dedi. Hafta sonu kendi sahalarında Trabzonspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirten Emre Güngör, bu maçtan galip ayrılarak iyi bir çıkış yakalamak istediklerini belirtti.



A Milli Takım'ın dünya kupası elemeleri maçlarında sakatlığı nedeniyle yer alamadığı için üzgün olduğunu belirten Emre Güngör, "Yaşadığım sakatlıktan dolayı milli takımla beraber değiliz. Gruptan çıkıp Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, milli futbolcu Emre Güngör'e yoğun ilgi gösterirken, kongre sonrası ondan imza alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.